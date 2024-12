Gewusst? Influencerin war bei "Zwischen Tüll und Tränen"

Die Influencerin Justine Grütter-Schlütter hatte sich vor ihrer Hochzeit im August auf die Suche nach dem perfekten Partykleid für ihre Hochzeit gemacht. Zu sehen ist das in der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen". In der Kölner Brautboutique "Brautblüte" von Jenna Walter probierte sie acht verschiedene atemberaubende Kleider an, um das passende Outfit für ihre dreitägige Hochzeitsparty auf Mallorca zu finden. Obwohl sie zu der Zeit bereits ein beeindruckendes Kleid für die Zeremonie hatte, sollte das Partyoutfit mindestens genauso spektakulär sein – aber das Brautkleid auch nicht in den Schatten stellen.

Bei ihrem Besuch in der "Brautblüte" stand Justine vor der Qual der Wahl – bei der Anprobe gab es die verschiedensten Stile: von elegantem Glitzer bis hin zu klassischen geradlinigen Designs. Doch ihre Auswahl sollte nicht nur die ästhetischen Ansprüche erfüllen, sondern auch zu ihrer fröhlichen und extravaganten Art passen. Der Versuch, das perfekte Partykleid zu finden, war keine leichte Aufgabe. Sowohl die Influencerin als auch die Brautausstatterin Jenna mussten geduldig bleiben, um das ideale Stück auszusuchen, wie VOX selbst berichtet.

Justine begeistert auf Social Media fast eine Viertelmillion Follower. Bekannt ist sie nicht nur für ihre modischen Looks, sondern auch für ihre unentschlossene Art, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ein Kleid konnte sie aber letztendlich doch noch finden. Bilder von ihrer Hochzeit mit Benedikt Grütter teilte sie auch auf Instagram.

Instagram / justineschlue Justine Schlütter mit ihrem Partner Benedikt

Instagram / justineschlue Influencerin Justine Schlütter im August 2024

