Scheitern Gigi und Eric wegen Streit an Dschungel-Prüfung?

In der heutigen Folge des Allstars-Dschungelcamps müssen Gigi Birofio (25) und Eric Stehfest (35) sich einer harten Prüfung stellen. Doch die Stimmung zwischen den beiden kippt schon vorher: Nach einem Streit war die im Camp entstandene Bromance auf einmal vorbei. Steht die Auseinandersetzung des Duos nun etwa auch dem Erfolg der Prüfung im Weg? Dass sie sich zusammenreißen müssen, ist beiden jedenfalls bewusst. Sie nehmen sich vor, trotz ihrer Reibereien alles zu geben. Ihre Challenge erfordert Zusammenarbeit, denn sie müssen sich die Sterne über einem tiefen Abgrund zielsicher zuwerfen. Auch wenn Gigi Probleme beim Werfen hat und Eric seine Sterne nicht fangen kann, gelingt es ihnen sechs von elf Sternen zu sichern. Und auch die Stimmung zwischen beiden ist danach wieder besser. "Für den Beziehungsstatus aktuell war es perfekt. Mehr geht nicht", ist Eric überzeugt und erklärt: "Gigi und ich haben uns halt gezofft. Das passiert halt." Und auch Gigi zeigt sich versöhnlich: "Sorry, dass ich dich Lutscher genannt habe!"

Im Vorfeld sah es noch fast so aus, als würde ihr Streit die beiden die Sterne kosten. "Zwischen Gigi und mir gab es so ein paar Ungereimtheiten. Das könnte dem vielleicht so ein bisschen im Weg stehen. Ich glaube aber, dass wir beide das schon hinkriegen", ist Eric vor der Prüfung überzeugt. Bei Gigi scheint der Streit aber noch tiefer zu sitzen: "Ich habe dem mein Herz geöffnet. Wir waren voll gut. [...] Das Ding ist, bei der Nominierung sagt der: 'Gigi, ich wähle dich, weil du eh nicht rausfliegst.' Ich dachte, es ist ein Witz. [...] Ich habe mir gedacht, du kleiner Pisser."

Die einstigen Dschungel-Kumpels bekamen sich ursprünglich in die Haare, weil Eric Gigis Verhalten gegenüber Camp-Senior Winfried Glatzeder (79) nicht gefiel. Als die Nachtwache eingeteilt werden sollte, sollte Gigi aussetzen dürfen, weil er Geburtstag hat. Eric fand das nicht gerecht, denn immerhin sei der 25-Jährige deutlich jünger als Winfried mit seinen fast 80 Jahren. Der Reality-Gigolo sah aber nicht, warum Winfried verschont werden sollte. "Da fehlt mir die Demut vor dem Alter", fand Eric.

RTL Eric Stehfest und Gigi Birofio im Allstar-Dschungel, August 2024

RTL Eric Stehfest im Allstar-Dschungel, August 2024

