Ein verdächtiger Ring: Hat sich Gigi Birofio etwa verlobt?

Läuten bei Luigi Birofio (26) schon bald die Hochzeitsglocken? Seit März sind der Realitystar und seine Freundin Vicky offiziell ein Paar, doch nun gibt es Spekulationen, ob sie möglicherweise den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Liebe gegangen sind. In ihrer Instagram-Story präsentierte Vicky ihre Hand mit einem auffälligen Ring am Ringfinger und schrieb dazu das Wort "Wifey". Das englische Wort bedeutet sinngemäß "Frauchen" oder auch "Ehefrau" – das könnte ein möglicher Hinweis auf die Zukunft des Paares sein.

Genauso gut könnte es aber auch einfach nur ein kleines Geschenk von Gigi an seine Freundin sein. Der Dschungelcamp-Star zeigte in seiner Social-Media-Story ein ähnliches Foto des Rings von der Luxusmarke Louis Vuitton. Für Vicky griff er also tief in die Tasche, wie damit deutlich wird. Bereits vor wenigen Monaten machten die Turteltauben deutlich, wie verliebt die ineinander sind. So ließen sie sich Pärchentattoos stechen – auf ihrer Hand steht seither "Luigi" und auf seiner "Vicky" mit einem kleinen roten Herz.

Wie genau sich Gigi und Vicky kennenlernten, behalten sie für sich. Doch das Ganze war wohl eher entspannt. "Das war so entspannt, du gehst Kaffee trinken, gibt keinen Stress, weil es entspannt ist", berichtete der 26-Jährige im "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Inzwischen denken sie auch bereits darüber nach zusammenzuziehen. "Wir renovieren beide erstmal unsere Immobilien zu Ende, dann schauen wir. Wir ziehen aber auf jeden Fall zusammen, wir wissen aber noch nicht, wohin", verriet die Influencerin auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram Collage: Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

Anzeige Anzeige

Instagram / vycz Ring von Gigi Birofios Freundin, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vycz Realitystar Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

Anzeige