"Heiß und jung": Luigi Birofios Exen haben zusammen Spaß

Michelle Daniaux und Dana Feist beweisen, dass sie die Vergangenheit längst abgehakt haben. Die Reality-TV-Sternchen waren beide einmal mit Luigi Birofio (26) alias Gigi liiert und machten in der Beziehung mit dem bekannten TV-Casanova nicht immer nur positive Erfahrungen. Nun zeigen sie, dass die geteilten Erfahrungen sie zusammengeschweißt haben. Auf TikTok begeistern sie ihre Fans mit einem lockeren Clip in gemütlichen Jogginganzügen, in dem sie ihre wilden Tanzmoves präsentieren. Dazu schreibt Michelle: "Es ist nie so schlimm, wie du denkst. Du bist heiß und jung. Wen interessiert's."

Bei den Fans scheint das sexy Duo gut anzukommen. In den Kommentaren unter dem Video tummeln sich begeisterte Reaktionen: "Die Kombi, die wir brauchen", "Wie toll, dass ihr euch gefunden habt" und "Lieben wir!", heißt es dort unter anderem. Beide haben inzwischen auch privat ihr Glück gefunden: Michelle ist glücklich mit Sandro Ritzini liiert, während Dana in Wilson Coenen ihren Partner gefunden hat.

Michelle und Gigi lernten sich 2020 in der ersten Staffel von Ex on the Beach kennen. Doch ihre Beziehung war von Höhen und Tiefen geprägt, immer wieder gab es Fremdgehvorwürfe. Die beiden stellten auch 2022 bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue auf den Prüfstand, bevor ihre Beziehung kurz darauf endgültig zerbrach. Danas Verbindung zu dem Italiener wurde Ende 2022 bekannt. Die beiden zeigten sich bei Das Sommerhaus der Stars 2023 noch als glückliches Paar. Kurz darauf wurde jedoch bekannt, dass Gigi auch Dana betrogen hat. Im November 2023 trennten sich die beiden.

RTL / Frank J. Fastner Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2022

AEDT Dana Feist und Gigi Birofio, Februar 2023

