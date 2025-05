So denkt Dana Feist heute über ihren Ex-Partner Gigi Birofio

Dana Feist und Luigi Birofio (25) galten einst als das Reality-Traumpaar schlechthin – doch damit ist längst Schluss. Bei einem Auftritt auf der Synergy Party am Rande der Digital-Marketing-Messe OMR in Hamburg machte Dana jetzt klar: Mit ihrem Ex, den viele als Gigi kennen, wolle sie heute nichts mehr zu tun haben. "Wir haben gar keinen Kontakt – und den will ich auch nicht", erklärte sie gegenüber Bild unmissverständlich. Rund ein Jahr waren die Realitystars ein Paar und kämpften Seite an Seite im Sommerhaus der Stars, doch inzwischen wünscht sich Dana offenbar nicht einmal mehr ein "Hallo" von Gigi.

Die Gründe für das Liebes-Aus? Wiederholter Verrat: Gigi habe ihr Vertrauen immer wieder gebrochen, sie "tausendmal" betrogen – so schildert es Dana. Eine Freundschaft sei für sie daher ausgeschlossen. Besonders bitter: Im Dschungelcamp 2023 flossen bei dem Deutsch-Italiener noch die Tränen, als er betonte, wie sehr er seine "Perle" vermisse. Doch die Realität war laut Dana weniger rührselig: Alles sei eskaliert, als sie in der gemeinsamen iCloud ein Fremdgeh-Video von ihm fand – ein digitaler Beweis, den selbst der 25-Jährige nicht mehr wegdiskutieren konnte. Zwar versuchte Gigi, sie später zurückzugewinnen – doch für Dana war der Ofen damit endgültig aus.

Heute blickt Dana nüchtern auf die Ereignisse zurück. Für sie war die Beziehung mit Gigi eine schwierige Phase ihres Lebens, die sie als "verschwendete Zeit" bezeichnet. Trotzdem habe sie dabei eine wichtige Lektion über sich selbst gelernt. Gigi zeigte sich ebenfalls bereits reflektiert: Bei Love Island VIP sprach er offen darüber, wie unangenehm ihm der auf Video festgehaltene Seitensprung heute sei und betonte, dass er so etwas nie wieder tun wolle. Für Dana kommen diese Worte allerdings zu spät. Sie sagt, sie habe sich damals auf ihn eingelassen, weil er sie mit seinem Humor gewann – doch dieser Charme zieht bei ihr offenbar längst nicht mehr.

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

scoolz-pixx Dana Feist und Gigi Birofio, 2023

