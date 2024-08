Dschungel-Bromance ade? Bei Eric und Gigi fliegen die Fetzen

Was ist denn zwischen Gigi Birofio (25) und Eric Stehfest (35) los? Im Allstars-Dschungelcamp kriselt es zwischen den doch eigentlich besten Freunden gewaltig. Der Auslöser: Gigi ist der festen Überzeugung, dass Winfried Glatzeder (79) auch in seinem hohen Alter noch problemlos die Nachtwache übernehmen kann. Die Aussagen, die der Realitystar diesbezüglich trifft, findet Eric richtig daneben. Das sagt er seinem Freund – Gigi bekommt das aber in den falschen Hals. Als er dann von seinem Bro auch noch dazu nominiert wird, kein Zeug zur Dschungel-Legende zu haben, ist es bei ihm vorbei: "So ein kleiner Pisser. Jetzt verstehe ich, wieso die ganzen Menschen den hassen."

Eric behält die Nerven, ist aber sichtlich gekränkt: "Manchmal ist es so, dass man erst sieht, wie Leute wirklich zu einem stehen, wenn man seinen Mund mal aufmacht. Wenn man mal etwas anspricht." Währenddessen versteht der 25-Jährige die Welt nicht mehr: "Wie kann man so fake sein? Weißt du, was für Dinge wir uns erzählt haben?" Er habe keine Ahnung, was Eric plötzlich gegen ihn habe. Schließlich müssen die beiden Streithähne auch noch gemeinsam zur Dschungelprüfung antreten.

Dass bei Gigi auch schnell mal die Stimmung kippen kann, stellte der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat bereits vor ein paar Tagen unter Beweis. Als Elena Miras (32) sich weigerte, ihm seine letzte Zigarette zu geben, mutierte der Italiener zum bockigen Kleinkind – was in einer wilden Rangelei auf dem Dschungelboden endete.

RTL Eric Stehfest im Allstar-Dschungel, August 2024

RTL+ Gigi Birofio, Realitystar

