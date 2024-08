Phil Foden strahlt mit seiner Familie auf dem roten Teppich

Phil Foden (24) überraschte seine Fans erst vor wenigen Wochen mit der Nachricht, zum dritten Mal Vater geworden zu sein – jetzt präsentiert sich der Fußballer mit seiner Frau Rebecca Cooke und seinem Sohn Ronnie auf dem Red Carpet der PFA-Awards 2024! Dabei geben die drei ein wirklich stimmiges Bild ab: Ganz in Schwarz posieren Mutter, Vater und Kind gekonnt im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Der kleine Ronnie hält Papas Hand und schaut noch etwas verunsichert in die Kameralinsen. Dreifach-Mama Rebecca bezaubert in einer pompösen Glitzerrobe mit einem tief ausgeschnittenen Beinschlitz. Phils kleiner Sohn könnte sogar glatt als Mini-Me seines Vaters durchgehen.

Natürlich besuchte die junge Familie nicht ohne Grund diese Veranstaltung: Phil wurde nämlich von der Professional Footballers' Association als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Über die Trophäe hat sich der 24-Jährige riesig gefreut. "Diese Auszeichnung zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes, auf das ich sehr stolz und dankbar bin", soll er nach Erhalt des Awards gesagt haben, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Ein großes Dankeschön widmete der dreifache Vater auch seinem Team, das offenbar zahlreich für ihn abstimmte: "Es bedeutet mir sehr viel, von meinen Mitspielern auf diese Weise anerkannt zu werden, und ich möchte allen danken, die für mich gestimmt haben."

Eigentlich war Phil Teil der Fußball-EM 2024. Überraschenderweise musste der Kicker den Rasen allerdings vorzeitig räumen. Die Pressestelle gab damals als Grund "eine dringende Familienangelegenheit" an. Später stellte sich dann heraus, dass Phil wegen der Geburt seines dritten Kindes die Zelte abbrach. Seine Partnerin Rebecca brachte einen kleinen Jungen auf die Welt, der von seinen zwei Geschwistern sehnlichst erwartet wurde.

Getty Images Rebecca Cooke, Ronnie Foden und Phil Foden bei den PFA Awards 2024

Facebook / Phil Foden Phil Foden und Rebecca Cooke mit ihren zwei Kindern

