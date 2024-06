Drittes Babyglück: Deshalb verließ Phil Foden die Fußball-EM

Vor wenigen Tagen versetzte Phil Foden (24) die Fußballwelt in Aufruhr. Der Sportler steht derzeit eigentlich für die britische Nationalmannschaft während der Europameisterschaft auf dem Rasen. Doch wie sein Verein verkündete, verließ er vor wenigen Tagen das Trainingslager, um zurück nach Großbritannien zu fliegen. Als Grund für seine plötzliche Abreise gab die Pressestelle "eine dringende Familienangelegenheit" an. Nun kommen jedoch erfreuliche Details ans Licht: Phil ist zum dritten Mal Vater geworden! Wie Ok! berichtet, habe seine Liebste Rebecca Cooke einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

Damit macht seine Jugendliebe ihn mit nur 24 Jahren zum dreifachen Vater. Rebecca und Phil hatten sich in der Schule in ihrer Heimatstadt Stockport kennengelernt. Bereits im Jahr 2019 hatten sich die Turteltauben über ihr erstes gemeinsames Baby gefreut – ihr ältester Sohn Ronnie hatte das Licht der Welt erblickt. Nur zwei Jahre später bekamen die stolzen Eltern erneut Familienzuwachs: Sie freuten sich über die Geburt ihrer heute zweijährigen Tochter True.

Während der Europameisterschaft reiste Phil extra nach Hause, um seine Liebste bei der Geburt zu unterstützen. Auch bei der Geburt seines ersten Sohnes Ronnie war der Manchester City-Star dabei. "Ich war bei der Geburt dabei. Ich ging aus dem Zimmer, weinte ein bisschen und ging dann wieder rein, als wäre nichts passiert", erinnerte sich der Sportler damals im Interview mit Ok!. Emotional fügte er hinzu: "Ich bin nicht jemand, der vor anderen Leuten weint. Ich bin gerne allein, aber ich war in dem Raum und habe es miterlebt, und es war ein besonderer Moment. Dein Leben verändert sich."

Facebook / Phil Foden Phil Foden und Rebecca Cooke mit ihren zwei Kindern

Getty Images Phil Foden, Fußballer

