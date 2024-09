Phil Foden zieht nach Partyvorfall aus Millionen-Haus aus

Hat Phil Foden (24) jetzt etwa eine partytauglichere Nachbarschaft gefunden? Wie unter anderem The Mirror berichtet, sorgte der Fußballstar vergangenen Monat für Schlagzeilen, als seine Nachbarn wegen Lärmbelästigung die Polizei riefen. "Er hat schon öfter Partys gefeiert, aber nicht so etwas. Das war wahnsinnig laut", beschwerte sich einer der Anwohner. In Zukunft wird er aber seine Ruhe haben: Der Manchester-City-Spieler und seine Familie haben nun ihre Siebensachen gepackt und sind aus dem dreieinhalb Millionen Euro teuren Anwesen ausgezogen.

Hat der 24-Jährige an dem besagten Abend vielleicht seine Abschiedsparty gefeiert? Oder ist etwa doch der Polizeieinsatz der Grund für den Umzug? Der Champions League-Gewinner selbst äußerte sich bisher nicht dazu, weshalb er sein Anwesen in Cheshire verlässt. Dafür postete das Umzugsunternehmen, welches zum Helfen engagiert wurde, stolz ein paar Bilder von dem Tag auf Instagram. Gemeinsam mit den Angestellten posierte der Profisportler sympathisch vor deren Transporter und schenkte ihnen sogar eines seiner Trikots mit einer persönlichen Widmung.

Ein wenig überrascht dürften die Fans des Fußballers trotzdem über die Nachricht sein, dass der Brite bei sich zu Hause so wilde Partys feiert. Immerhin ist er nicht nur ein erfolgreicher Spieler der englischen Fußballnationalmannschaft – sondern Phil ist auch schon dreifacher Vater! Bereits 2019 kam das erste gemeinsame Kind von ihm und seiner Jugendliebe Rebecca Cooke zur Welt. Über den dritten Familienzuwachs freute sich das Paar, als der Mittelfeldspieler eigentlich gerade bei der Fußball-EM auf dem Rasen stehen sollte. Als den jungen Vater die Baby-News erreichten, verließ er das Trainingslager und kehrte umgehend nach England zu seiner Familie zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / warrensremovals Phil Foden im September 2024

Anzeige Anzeige

Facebook / Phil Foden Phil Foden und Rebecca Cooke mit zwei ihrer drei Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Phil ist wirklich ausgezogen, weil seine Nachbarn vergangenen Monat die Polizei gerufen hatten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, der Umzug war bestimmt schon länger geplant. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de