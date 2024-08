Daran starb Sohn von "Real Housewives"-Star Lauri Peterson

Die Real Housewives of Orange County-Berühmtheit Lauri Peterson musste im April einen tragischen Verlust hinnehmen: Ihr gerade einmal 35-jähriger Sohn Josh Waring starb. Inzwischen sind fast fünf Monate seit seinem Ableben vergangen und zumindest in einem Punkt scheint es nun Gewissheit zu geben – seiner Todesursache. Wie TMZ berichtet, äußerte sich Kaliforniens Orange County Sheriff-Coroner Department zu der Ursache: Die kombinierten Auswirkungen von Fentanyl, Methamphetamin und Olanzapin sorgten wohl für seinen frühen Tod. Offiziell wird dieser als "Unfall" deklariert.

Die Fernsehbekanntheit deutete bereits im April selbst an, dass möglicherweise Drogen eine Rolle bei Joshs Tod gespielt haben könnten, als sie sein Ableben auf Social Media bekannt gab. Die TV-Persönlichkeit verkündete die schreckliche Nachricht auf Instagram in einem herzzerreißenden Statement. Dieses begann sie damals mit den Worten: "Mit gebrochenem Herzen schreibe ich diesen Beitrag, um euch wissen zu lassen, dass mein süßer Josh diese Erde am Ostersonntag verlassen hat." Ihre liebevolle, ausgiebige Widmung schrieb sie unter einigen Fotos, die sie zusammen mit ihrem geliebten Sohn zeigten.

Neben ihren privaten Herausforderungen kann die US-Amerikanerin in beruflicher Hinsicht auf eine interessante Fernsehkarriere zurückblicken. Die 63-Jährige war jahrelang ein Mitglied der Originalbesetzung der beliebten Show "Real Housewives of Orange County". Sie wirkte in den Staffeln eins bis vier mit und erlangte dadurch einen hohen Bekanntheitsgrad. Schließlich verließ sie jedoch die Realityshow, nachdem Josh im Jahr 2008 wegen Heroinbesitzes verhaftet wurde.

Getty Images Lauri Peterson, US-Reality-TV-Darstellerin

Getty Images Die "Real Housewives"-Stars Jeana Keough, Jo De La Rosa, Lauri Peterson und Vicki Gunvalson

