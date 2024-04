"Real Housewives"-Star Lauri Peterson trauert um Sohn (35)

Lauri Peterson muss einen schrecklichen Verlust verkraften: Der Sohn der Real Housewives of Orange Country-Bekanntheit, Josh Waring, ist gestorben. Das verkündet sie nun auf Instagram in einem Statement: "Mit gebrochenem Herzen schreibe ich diesen Beitrag, um euch wissen zu lassen, dass mein süßer Josh diese Erde am Ostersonntag verlassen hat." Dazu teilt die US-Reality-TV-Darstellerin einige Fotos mit ihrem geliebten Sohn, der nur 35 Jahre alt wurde.

In ihrem Post erklärt Lauri auch, dass ihr Sohn jahrelang mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. "Josh kämpfte die meiste Zeit seines erwachsenen Lebens jeden einzelnen Tag um sein Leben, aber am vergangenen Sonntag war die Herausforderung zu groß", schreibt die 63-Jährige. Jede Faser ihres Körpers schmerze wegen des Todes ihres Kindes. Doch sie wolle ihn in guter, liebevoller Erinnerung behalten.

Josh habe zu seinen Lebzeiten viel leiden müssen, doch die größte Freude seines Lebens machte ihm das Vatersein, wie die Schauspielerin in ihrem emotionalen Statement weiter erklärt. Seine Tochter hört auf den Namen Kennady – laut Lauri sei ihr Sohn einer toller Papa gewesen. Seine Kleine "über die Jahre hinweg wachsen und gedeihen" zu sehen, habe ihm oft geholfen und getröstet.

Getty Images Lauri Peterson, US-Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lauri_peterson Josh Waring mit seiner Tochter Kennady

