"Hausmeister Krause"-Star Detlev Redinger ist gestorben

Es gibt traurige Neuigkeiten aus der Fernsehwelt: Der Schauspieler Detlev Redinger ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Besonders bekannt ist er für seine Rolle in der Serie "Hausmeister Krause". An der Seite von Tom Gerhardt spielte er den stotternden Vereinskollegen Herbert Fink, der in die Tochter des Hausmeisters verliebt gewesen war. Wie Express erfuhr, soll der Serienstar bereits am vergangenen Donnerstag gestorben sein.

Mittlerweile meldete sich auch schon sein Freund und Kollege Tom zu Wort und ließ seiner Trauer freien Lauf. "Ich bin sehr traurig. Ich habe ihn nicht nur als Kollegen sehr geschätzt, sondern wir haben uns als Menschen sehr gemocht", erklärt der Darsteller von Hausmeister Krause gegenüber dem Magazin. Für Detlev hat er nur Lob übrig: "Seine Rolle als 'Herbert' bei 'Hausmeister Krause' hat er nicht nur geliebt, sondern mit Leib und Seele gespielt. Er war ein klasse Schauspieler."

Neben seiner markanten TV-Rolle trat er auch in Serien wie "Tatort" und "Alarm für Cobra 11" auf und arbeitete als Sprecher in Animationsfilmen wie "Ritter Rost". 2011 begleitete er Tom Gerhardt (66) auf dessen Tournee "Nackt und in Farbe". Wie Tom gegenüber der Zeitung erzählt, hätte er ihn gerne erneut für sein Theaterstück "Du lebst nur zweimal" engagiert, doch Detlev musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die Todesursache ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich bekannt.

Anzeige Anzeige

Ohlenbostel,Guido Tom Gerhardt und Detlev Redinger

Anzeige Anzeige

Getty Images Detlev Redinger, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de