Crazy-P-Frontsängerin Danielle Moore plötzlich verstorben

Die Musikwelt trauert um Danielle Moore, die ikonische Sängerin der Band Crazy P. Danielle starb am vergangenen Freitag unter "tragischen und plötzlichen Umständen", wie die britische Band nun auf Instagram bekannt gibt: "Wir sind am Boden zerstört, diese unglaubliche und schockierende Nachricht mitzuteilen." In dem emotionalen Beitrag heißt es weiter: "Dieses Ereignis ereignete sich am Freitagnachmittag, dem 30. August. Wir können es selbst kaum glauben und wissen, dass es für euch alle genauso sein wird. Sie hat uns so viel gegeben und wir lieben sie so sehr. Unsere Herzen sind gebrochen."

Die Band, die in den frühen 2000er-Jahren große Erfolge feierte, steht unter Schock und bittet ihre Community nun um Zeit, um diesen schweren Verlust zu verarbeiten. In ihrem Statement beschrieben die Mitglieder von Crazy P Danielle als eine Person, die ein Leben voller "Liebe, Mitgefühl, Gemeinschaft und Musik" führte. "Sie lebte das größte aller Leben. Wir werden sie mit unserem ganzen Herzen vermissen", fügt die Band dem emotionalen Statement hinzu. Weitere Details zu den Umständen ihres Todes wurden bisher nicht bekanntgegeben.

Danielle war eine zentrale Figur der Band Crazy P und vor allem für ihre energetischen Auftritte und ihre kraftvolle Stimme bekannt. Gemeinsam mit der Band prägte sie die Musikszene der 2000er-Jahre nachhaltig. Die Gruppe, welche in Nottingham gegründet wurde, kombinierte House, Disco und Funk zu einem einzigartigen Sound und erlangte damit internationale Anerkennung. Danielle war nicht nur für ihre musikalischen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für ihre warme und charismatische Persönlichkeit, die sie immer wieder auf der Bühne zeigte.

Instagram / ladydrivermoore Danielle Moore im Mai 2024

Instagram / crazypmusic Danielle Moore und ihre Bandkollegen im Juli 2024

