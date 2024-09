Das sind die schönsten Looks auf der amfAR-Gala in Venedig

Am 1. September fand die amfAR-Gala in Venedig statt – und für das glamouröse Aids-Charity-Event haben sich die Stars wieder ordentlich in Schale geschissen! Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo (28) kam in einem schwarzen Tüllkleid mit tiefem V-Ausschnitt. Emily in Paris-Star Lucien Laviscount (32) entschied sich ebenfalls für einen dunklen Look. Der Schauspieler erschien in einem Smoking in Schwarz – ebenso wie Fürst Alberts (66) unehelicher Sohn Alexandre Coste (21).

Etwas aufregender zeigte sich hingegen Topmodel Toni Garrn (32): Die Laufstegschönheit trug ein knappes Pailettenkleid mit flauschigem Bolero-Jäckchen. Schauspielerin Barbara Meier (38) zog ebenfalls alle Blicke mit ihrem Outfit auf sich: Sie gab sich in einem transparenten Sheer-Dress in Weiß dem Blitzlichtgewitter hin. Sängerin Kelly Rowland (43) verzauberte die Gäste mit einem extravaganten Satinkleid in derselben Farbe.

Auch Rumer Willis (36) sorgte für einen richtigen Wow-Effekt: Die Tochter von Bruce Willis (69) glänzte in einem cognacfarbenen Satin-Chiffon-Kleid mit XXL-Schleppe. Richard Gere (75) trug einen schwarzen Anzug mit passender Fliege – der Schauspieler war an dem Abend als Ehrengast geladen. Zusammen mit seiner Frau Alejandra Silva (41) posierte er lächelnd auf dem roten Teppich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandre Coste im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Meier im September 2024

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva im September 2024

Getty Images Rumer Willis im September 2024

Anzeige Anzeige

Welches der gezeigten Outfits findet ihr am besten? Das von Kim Hnizdo. Das von Lucien Laviscount. Das von Alexandre Coste. Das von Toni Garrn. Das von Barbara Meier. Das von Kelly Rowland. Das von Rumer Willis. Das von Richard Gere. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de