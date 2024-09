Red-Carpet-Romantik: Richard Gere kniet vor Alejandra nieder

Richard Gere (75) überraschte auf dem roten Teppich der "Wolfs"-Premiere beim Filmfestival von Venedig mit einer romantischen Geste: Auf Schnappschüssen, die Us Weekly vorliegen, ist zu sehen, wie der Schauspieler vor seiner Frau Alejandra Silva (41) niederkniet und seinen rechten Arm zu ihr ausstreckt. Die spanische Publizistin reagierte darauf mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Laut dem Newsportal soll Richards Zeichen der Zuneigung so viel Aufmerksamkeit erregt haben, dass sogar die Mitarbeiter und das Sicherheitspersonal ihre Handys zückten, um diesen besonderen Moment festzuhalten.

Das Paar genoss seinen Aufenthalt beim jährlichen Filmfestival offenbar in vollen Zügen: Noch am selben Tag nahmen die beiden zusammen mit Richards 24-jährigem Sohn Homer an der jährlichen amfAR-Gala teil. Bei dem glamourösen Aids-Charity-Event trat der 75-Jährige sogar als Ehrengast auf. Die Eheleute haben zwei gemeinsame Söhne. Darüber hinaus ist der "Die Braut, die sich nicht traut"-Star stolzer Stiefvater von Alejandras neunjährigem Sohn Albert.

Das Filmfestival war für Richard auch ein Anlass, seinen 75. Geburtstag zu feiern und auf seine ikonische Rolle im 1990er-Film Pretty Woman neben Julia Roberts (56) zurückzublicken. Bei einer von Cartier veranstalteten Masterclass sprach der Schauspieler über eine intime Passage in der Liebeskomödie. Gegenüber Variety scherzte er über die fehlende Chemie zwischen ihm und Julia und enthüllte, dass die berüchtigte Klavierszene improvisiert war: "Ich meine, dieser Schauspieler und diese Schauspielerin hatten offensichtlich keine Chemie."

