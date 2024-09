Fußballmanager Max Eberl hat seine Jugendliebe geheiratet

Bayerns Sportvorstand Max Eberl (50) und seine frisch angetraute Ehefrau Natascha Fruscella haben sich getraut und "Ja" gesagt. Diese wunderbare Nachricht verkündet die TV-Moderatorin jetzt auf Instagram mit einem gemeinsamen Schnappschuss von sich und ihrem Ehemann. Dazu schreibt sie: "Wir haben es getan. Der Kreis schließt sich" und versieht die wenigen Worte mit den Hashtags #wedidit, #derkreisschließtsich, #wedding und #happy. Auf dem gemeinsamen Foto stehen Max und seine Natascha eng beieinander und lächeln freudestrahlend in die Kamera.

Auch die Fans des frischvermählten Paares freuen sich für die beiden und lassen ihnen ihre herzlichsten Glückwünsche in den Kommentaren zukommen. "Ja, Wahnsinn, Natascha! Ich freu mich riesig für dich und natürlich deinen frischgebackenen Ehemann", "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid so ein tolles Paar" und "Ich freue mich so für euch! Euch beiden das Allerbeste für eure gemeinsame Zukunft", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Natascha und Max können auf eine turbulente Liebesgeschichte zurückblicken – die beiden lernten sich nämlich bereits im Teenager-Alter kennen und lieben.

Schon mit 14 Jahren führten Natascha und Max eine kurzzeitige Beziehung. Die Liebe hielt aber nicht ewig. Vor rund zwei Jahren trafen sich der ehemalige Sportler und die Halbitalienerin wieder und versuchten einen Neuanfang, der offensichtlich glückte. "Ich habe meine Jugendliebe nach 35 Jahren wiedergetroffen. Das Leben hat dann doch seine Fügungen, über die man extrem glücklich und froh ist", schwärmte Max im Podcast "Phrasenmäher" über seine große Liebe. Für den 50-Jährigen ist es bereits die zweite Ehe. Im Jahr 2019 trennte er sich von seiner einstigen Frau Simone.

