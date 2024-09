Nach Schönheits-OP: Tamra Judge ist kaum wiederzuerkennen

Huch, was ist denn mit Tamra Judges Gesicht passiert? Die "The Real Housewives of Orange County"-Berühmtheit hat sich vor wenigen Tagen einem Beauty-Eingriff unterzogen – doch statt eines frischeren Aussehens weist ihr Gesicht nun extreme Schwellungen auf. Das sei jedoch völlig normal, wie sie jetzt im Netz klarstellt. Unter einem Instagram-Video, in dem die Unternehmerin über den Heilungsprozess nach dem Eingriff spricht, schreibt sie: "Tag drei und die Schwellung macht sich bemerkbar. Der Fortschritt ist nicht immer schön, aber es geht voran." Dass ihr Gesicht neben den Schwellungen auch von Flecken übersät ist, ist laut Tamra eine gängige Nebenwirkung der CO2-Laserbehandlung, welcher sie sich unterzogen hatte.

Von Tamras äußerer Erscheinung inmitten des Heilungsprozesses ihrer Beauty-OP zeigen sich die User im Netz erschrocken: Sie können nicht verstehen, weshalb sich der Reality-TV-Star für die Schönheit solch einem Prozedere unterzieht. "Was ist denn da passiert? Ist das Absicht?", "Warum sollte man sich aus Eitelkeit so verunstalten?" und "Verdammt, da würde ich ja lieber alt aussehen", lauten nur einige der kritischen Stimmen in der Kommentarspalte.

Tamra wurde durch ihr Mitwirken an der dritten Staffel von "The Real Housewives of Orange County" im Jahr 2008 berühmt. Ganze zwölf Staffeln lang blieb die Blondine eine der Hauptdarstellerinnen der Reality-TV-Show. Sogar die Hochzeit mit ihrem jetzigen Ehemann Eddie Judge im Jahr 2013 wurde von den Kameras begleitet: Die traumhaften Feierlichkeiten wurden in einem dreiteiligen Spin-off namens "Tamra's OC Wedding" dokumentarisch festgehalten.

Instagram / tamrajudge Tamra Judge nach einem Beauty-Eingriff im September 2024

Getty Images Tamra Judge, Unternehmerin

