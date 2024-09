So krass reagierte Tamra Judges Mama auf ihre Schönheits-OP

Vor wenigen Tagen unterzog sich Tamra Judge einer Schönheitsprozedur, die ihr Gesicht extrem anschwellen ließ. In einem Video, das die TV-Bekanntheit gestern teilte, beteuerte sie jedoch, die Reaktion wäre normal. Allerdings schockte sie ihre Fans mit dem temporären Aussehen ihres Gesichts extrem. Auch die Mutter des "Real Housewives of Orange County"-Stars scheint nicht hinter der Entscheidung ihrer Tochter, eine derartige Behandlung durchzuführen, zu stehen. In einem weiteren Beitrag auf Instagram teilt sie einen Screenshot, auf dem die Textnachrichten ihrer Mutter zu lesen sind. "Ich möchte mich übergeben, wenn ich dein Gesicht sehe", schreibt ihre Mutter und schiebt hinterher: "Es sieht so schmerzhaft aus und du siehst gar nicht mehr wie du selbst aus."

Neben den Schwellungen hat Tamra auch einige schorfige Flecken im Gesicht, die nach heilenden Wunden aussehen. Die Aufnahmen ihres Gesichts machen anscheinend auch im Bekanntenkreis ihrer Mama die Runde, denn diese klärte Tamra über die Inhalte einiger Nachrichten auf: "Eine meiner Freundinnen hat mich angerufen und gefragt, ob du einen Unfall mit deinem Motorrad hattest. Ein anderer Freund hat angerufen und gesagt, du siehst obdachlos aus. Dein Gesicht sieht so schmutzig aus". Der Reality-TV-Star selbst nimmt die harschen Worte mit Humor. Sie kommentierte die Nachrichten nur mit: "Wir bleiben authentisch. Liegt in der Familie" und fügt dahinter ein lachendes Emoji.

Die Flecken auf ihrem Gesicht kommen wohl von der CO₂-Laserbehandlung, wie Tamra preisgab. Allerdings ließ sie sich im gleichen Zug auch noch die Augenbrauen liften und unterzog sich einem chemischen Peeling. Die Unternehmerin hält auf ihrem Social-Media-Account viel fest und lässt tief in ihr privates Leben blicken. Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass sie den Werdegang ihrer Genesung nach der Schönheitsbehandlung dokumentiert. Wie sie auf Instagram aber erklärt, sollte es von jetzt an etwas angenehmer werden: Der dritte Tag nach der Prozedur sei nämlich angeblich der Schlimmste.

Instagram / tamrajudge Tamra Judge nach einem Beauty-Eingriff im September 2024

Getty Images Tamra Judge, TV-Bekanntheit

