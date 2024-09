Die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2024 stehen

Am 24. und 25. September ist es wieder so weit: Der Deutsche Fernsehpreis wird verliehen. Am ersten Abend moderiert Esther Sedlaczek (38) die Veranstaltung, an Tag zwei führt Barbara Schöneberger (50) durch das Programm. Bereits jetzt stehen die diesjährigen Nominierungen fest, die auf der offiziellen Website der Preisverleihung bekannt gegeben wurden. Als beste Schauspielerin sind Mala Emde (28), Sira-Anna Faal, Sunnyi Melles, Katja Riemann (60) sowie Katharina Stark im Rennen. Bei den männlichen Schauspielern wurden Aaron Altaras, Damian Hardung (25), Marc Hosemann, Jan Krauter sowie Sammy Scheuritzel nominiert.

In der Rubrik "Unterhaltung" stehen die ZDF-Sendung "Lass dich überwachen!", die Tanzshow Let's Dance sowie das von Joko Winterscheidt (45) ins Leben gerufene Format Wer stiehlt mir die Show? zur Auswahl. Insgesamt führt ZDF mit stolzen 30 Nominierungen in verschiedenen Kategorien die Hitliste an. Die ProSieben-Sat.1-Mediengruppe darf sich immerhin über vier Erwähnungen freuen. Die Entscheidung, wer zu den Spitzenreitern gehört, fiel den Juroren jedoch alles andere als leicht. Wie Quotenmeter berichtet, merkte der Juryvorsitzende Wolf Bauer an: "Trotz des nochmals gestiegenen Sichtungsaufwands war der intensive Diskussionsprozess über Spitzenqualität im programmlichen Angebot für die Jury wirklich bereichernd. Ich bedanke mich bei meinen Jury-Kolleginnen und -Kollegen für ihr großes Engagement."

Wie sehr sich Moderatorin Barbara auf das Event freut, machte sie in einer offiziellen Pressemitteilung vor ein paar Tagen deutlich: "Zum Jubiläum bin ich selbstverständlich wieder zur Stelle und freue mich sehr auf mein verflixtes siebtes Mal als Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises." Auch Fußball-EM-Moderatorin Esther betonte, wie glücklich sie darüber ist, Teil des Fernsehpreises zu sein: "Ich freue mich außerordentlich, dieses Jahr die 'Nacht der Kreativen' in der Kölner Flora moderieren zu dürfen."

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

