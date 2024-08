Barbara Schöneberger ist zurück beim Deutschen Fernsehpreis

Barbara Schöneberger (50) kehrt mit großer Freude als Moderatorin zum Deutschen Fernsehpreis zurück! Nach einem Jahr Pause wird sie am 25. September die Gala in den MMC-Studios in Köln moderieren, die diesmal zur Primetime im Ersten ausgestrahlt wird. In einer offiziellen Pressemitteilung erklärt die Entertainerin enthusiastisch: "Zum Jubiläum bin ich selbstverständlich wieder zur Stelle und freue mich sehr auf mein verflixtes siebtes Mal als Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises."

Der Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr an zwei Abenden verliehen. Großen Preiskategorien wie die Werkkategorien, der Förderpreis, der Ehrenpreis und die Schauspielpreise werden in der Hauptgala stattfinden, während am Abend davor, in der "Nacht der Kreativen", bereits die Preisträger in den unterschiedlichen Gewerken geehrt werden. Esther Sedlaczek (38) zeigt sich erfreut über ihre Moderationsrolle an diesem Abend und betont: "Ich freue mich außerordentlich, dieses Jahr die 'Nacht der Kreativen' in der Kölner Flora moderieren zu dürfen." Die Veranstaltung verspricht, wieder ein großes Highlight im jährlichen TV-Kalender zu werden.

Über die Nominierungen und Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Fachjury unter der Leitung von Wolf Bauer. Zu den weiteren Jurymitgliedern gehören bekannte Persönlichkeiten wie Ute Biernat, Nanni Erben und Valerie Niehaus (49). Die Jury setzt sich aus Vertretern verschiedener Sendeanstalten zusammen, jedoch stimmen die Stifter nur über die Nominierungen und nicht über die endgültigen Preise ab. Im vergangenen Jahr musste der Deutsche Fernsehpreis nach sechs Jahren erstmals wieder ohne Barbara auskommen. Mit ihrem Comeback wird 50-Jährige somit ein weiteres Mal zum Highlight der TV-Saison beitragen.

