Kurz vor Start: Nik P. sagt überraschend seine Klubtour ab

Traurige Nachrichten hat Schlagerstar Nik P. (62) jetzt für seine treuen Fans. Der Musiker sagt seine Klubtour überraschend ab, nur zwei Wochen vor Start. Auf Instagram lässt er seine Anhänger wissen, dass er während der Vorbereitungen gemerkt habe, "dass noch nicht alles so stimmig ist, wie es sein müsste." Er erklärt: "Diese Tour sollte ein wahrer Relaunch, ein Neustart meiner musikalischen Reise werden – eine Reise, die ich mit voller Leidenschaft und Hingabe für euch gestalten wollte." Er sei sich bewusst, dass diese Entscheidung viele seiner Fans enttäuschen würde, doch "Träume sollen sich erst dann wirklich erfüllen, wenn alles perfekt ist." Er verspricht dennoch, dass er irgendwann auf die Bühne zurückkehren wird. "Wenn die Zeit reif ist und die Sterne richtig stehen, dann werden wir bereit sein", meint er.

Genaue Angaben, warum er die Tour absagt, gibt er nicht. In seinem Statement heißt es nur weiter: "Diese Klubtour wäre für mich etwas ganz Besonderes gewesen. Sie hätte für mich neue Maßstäbe gesetzt. Wenn man sich im Leben nach so vielen Jahren einem solchen Abenteuer stellen möchte, dann muss einfach alles passen. Und da darf es eben kein Risiko geben." Das trifft nicht unbedingt auf Verständnis bei seinen Fans. "Ich bin sehr enttäuscht und auch ein wenig sauer. Du stehst nicht erst seit gestern auf der Bühne und musst wissen, wie viel Kraft ein Konzert beziehungsweise eine Tournee kostet", "Danke also für nichts, außer schlechte Laune" und "Das sind doch nur Ausreden. Hoffentlich liegt es nicht an zu wenig verkauften Tickets", lassen sie ihr Idol in den Kommentaren wissen.

Mit seinem Song "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" feierte Nik 2007 große Erfolge. Auch heute noch darf er den Hit bei sämtlichen Shows und Events zum Besten geben. Im vergangenen Mai hatte der Sänger erst sein neues Album "Was wirklich zählt" veröffentlicht, womit er bereits am 25. September seine Fans live begeistern wollte. In den vergangenen Monaten zeigte er sich sehr positiv und aufgeregt der Tour gegenüber – im Juni stellte er sogar seinen Sohn Niklas als seinen neuen Drummer vor, wie er damals auf Facebook teilte.

Nik P., österreichischer Musiker

Getty Images Nik P., Sänger

