Er hat sich wieder getraut! Schlagerstar Nik P. (59) schritt bereits dreimal vor den Altar, dreimal wurde seine Ehe wieder geschieden. 2017 gab der "Ein Stern"-Interpret das Ende seiner Verbindung mit seiner Gaby nach insgesamt zwölf Jahren Beziehung bekannt. Ein Jahr später funkte es dann auch schon mit Karin, seiner Managerin, und die beiden wurden ein Paar. Jetzt hat Nik heimlich zum vierten Mal geheiratet.

Krone verriet das Paar, dass es sich Anfang des Jahres auf den Malediven das Jawort gegeben hat – und das kam für die beiden selbst sehr überraschend. "Als er auf die Knie ging, wusste ich, dass ich das genauso will wie er. Obwohl wir beide von Anfang an eigentlich gesagt haben, dass wir beide nie mehr heiraten wollen", erzählte die Managerin. Die zwei seien eben einfach hoffnungslose Romantiker. Und obwohl Karin auch schon zweimal verheiratet gewesen ist, habe noch kein Mann so um ihre Hand angehalten.

Der Sänger sei mit seinem Antrag einfach seinen Impulsen gefolgt. Deshalb habe er den ursprünglichen Plan, nicht mehr zu heiraten, über Bord geworfen. "Es ist meine Emotion und Karin ist die Frau, die ich liebe", zeigte Nik sich sichtlich verliebt.

Anzeige

Instagram / nikp.offiziell Nik P., Schlagersänger

Anzeige

Instagram / nikp.offiziell/ Nik P. und seine Karin im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Nik P. im März 2015 in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de