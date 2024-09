162 Mio. Follower: Wie wurde Khaby Lame zum TikTok-Megastar?

Khabane "Khaby" Lame (24) hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt und gilt heute als der weltweit bekannteste TikToker. Geboren am 9. März 2000 im Senegal, kam er als Baby mit seiner Familie nach Italien, wo er in Chivasso bei Turin aufwuchs. Khaby arbeitete zunächst als CNC-Maschinenbediener, bevor er im März 2020 aufgrund der Pandemie entlassen wurde. Er ließ sich nicht unterkriegen, sondern startete mit dem Drehen von TikTok-Videos – der Erfolg kam schneller als erwartet.

Doch Khaby ist längst nicht nur auf TikTok zu Hause. Der 24-Jährige hat sich auch in der Mode- und Filmwelt einen Namen gemacht. Beispielsweise hat er mit Marken wie Hugo Boss zusammengearbeitet und war Juror bei "Italia's Got Talent". Mit einem Voiceover in "Black Panther: Wakanda Forever" und einem Auftritt im Film "Bad Boys Ride or Die" im Jahr 2024 stieg seine Popularität noch weiter. Besonders bedeutend war seine Teilnahme als Juror beim Cannes Film Festival 2022, wo er TikTok-Kurzfilme bewertete.

Privat hat Khaby einige Höhen und Tiefen durchlebt. Im Jahr 2024 heiratete er, doch die Ehe endete kurz darauf in einer Scheidung. Trotz dieser privaten Turbulenzen bleibt er ein fester Bestandteil der sozialen Medien und der Unterhaltungsindustrie. Seine Erfolge führte dazu, dass er mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter eine Listung in den renommierten Reihen von "Fortune's 40 Under 40" und "Forbes' 30 Under 30". Seit Beginn seiner Karriere hat er über 162,8 Millionen Follower und 2,5 Milliarden Likes auf TikTok gesammelt.

Instagram / khaby00 Khaby Lame, September 2020

Getty Images Khaby Lame bei der Fashion Week in Mailand

