Charli D'Amelio überholt: Er hat die meisten TikTok-Follower

Es gibt eine neue Nummer eins auf TikTok. Charli D'Amelio (18) ist eine der erfolgreichsten TikTokerinnen aller Zeiten. Die Jugendliche begann ihre Karriere auf der Social-Media-Plattform im Jahr 2019 und wurde schnell die Nutzerin mit den meisten Followern. 2020 verfolgten über 100 Millionen Menschen das Leben der US-Amerikanerin. Lange war sie die unangefochtene Nummer eins. Doch ein TikToker holte in der vergangenen Zeit rasant auf. Nun war es so weit: Khaby Lame (22) hat Charli entthront!

Dem aus dem Senegal stammenden und in Italien lebenden Scherzkeks folgen mittlerweile 142,5 Millionen Menschen auf TikTok und damit knapp 300.000 mehr als Charly (142,2 Millionen Follower). Khaby unterstreicht gerne die Dummheit der Lifehacks anderer Content-Ersteller, indem er ihre Handlungen übertreibt und sie mit großen Augen anschaut – dabei verzichtet er fast komplett auf Dialoge. Dank dieses unverblümten Humors stiegen die Followerzahlen des Influencers in den letzten Monaten rasant an.

Mit dem Hashtag #KhabyToNumberOne haben die TikTok-Nutzer eine Bewegung gestartet, die das Follower-Wachstum des Social-Media-Stars in den letzten Monaten beschleunigt hat. Gegenüber der New York Times erklärte Khaby, dass seine Reaktionen und Ausdrücke eine "globale Sprache" sind, die die Fans mit seinen Videos verbinden. "Es sind mein Gesicht und meine Mimik, die die Leute zum Lachen bringen", erläuterte der 22-Jährige.

