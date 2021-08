Khaby Lame (21) wurde zu einer echten Bekanntheit, ohne überhaupt ein einziges Wort zu sprechen. Auf TikTok veröffentlicht der in Mbacké geborene Influencer regelmäßig Videos, in denen er sich mit einem Schulterzucken und einer simplen Handbewegung über irrsinnige Lifehacks lustig macht. Inzwischen folgen dem Spaßvogel rund 102 Millionen Menschen auf der Plattform. Doch vor einem Jahr noch war der heutige Webstar Fabrikarbeiter und lebte am Rande der Armut.

Wie DailyMail nun berichtete, zog der 21-Jährige aus dem Senegal in die italienische Stadt Chivasso, die sich in der Nähe von Turin befindet. Aufgrund seines nicht-italienischen Passes fiel es der Social Media-Berühmtheit nicht leicht, eine Arbeit zu finden. "Die Sozialwohnungen sind ein Ort, dem ich alles verdanke. Sie haben mir Bildung vermittelt und es mir ermöglicht, viele Beziehungen zu knüpfen", erzählte er gegenüber Olhar Digital. Zu Beginn der globalen Gesundheitskrise wurde Khaby schließlich arbeitslos und musste sich vor Armut sorgen.

Der New York Times erzählte der große Juventus-Turin-Fan im vergangenen Jahr, dass er seine freie Zeit dazu nutzte, um stundenlang die humorvollen Videos für TikTok zu produzieren. Schnell gingen die Comedy-Clips dann viral und verschafften ihm eine große Followerschaft auf der App. Khaby selbst führt den Erfolg seiner Videos darauf zurück, dass er eine "globale Sprache" spreche.

