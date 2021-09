Khaby Lame (21) gibt sein Laufstegdebüt. Der gebürtige Senegalese ist eigentlich für seine lustigen TikTok-Videos bekannt. In kürzester Zeit wurde er auf der Videoplattform zum Star. Inzwischen folgen ihm über 113 Millionen Menschen – damit hat Khabys Account die zweitmeisten Follower überhaupt. Nun scheint die Web-Berühmtheit sich aber ein zweites Standbein in der Modebranche aufzubauen: Khaby nahm als Model an der Fashion Week in Mailand teil – und schlenderte neben echten Superstars über den Laufsteg.

Am vergangenen Donnerstag schritt der Wahl-Italiener bei der Fashion Show für die Boss x Russell Athletic Capsule Collection im Kennedy Sport Center in Mailand über den Laufsteg – oder in diesem Fall besser gesagt über den Rasen. Khaby musste sich bei seinem ersten Fashion-Week-Job gleich mit einigen Modelgrößen messen. Neben ihm liefen nämlich auch Stars wie Gigi Hadid (26), Irina Shayk (35) oder Joan Smalls (33) in der Boss-Fashion-Show.

Bevor Khaby durch TikTok zum Star wurde, arbeitete er in einer Fabrik. Zu Pandemiebeginn wurde er allerdings arbeitslos. Seine freie Zeit nutze er daraufhin, um die lustigen Lifehack-Clips zu produzieren, die ihn in kürzester Zeit berühmt machten.

Anzeige

Getty Images Khaby Lame bei der Fashion Week in Mailand

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid bei der Fashion Week in Mailand

Anzeige

Getty Images Khaby Lame beim Film Festival in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de