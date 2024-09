Das sind die Nominierungen der 76. Verleihung der Emmys

In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Am 15. September werden die Emmy Awards verliehen – und das bereits zum 76. Mal! Doch wer könnte in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen? Promiflash hat für euch die diesjährigen Nominierungen zusammengefasst: In der Kategorie "Beste Dramaserie" stehen die beliebten Shows "3 Body Problem", "Fallout", "Mr. & Mrs. Smith", "Shōgun", "Slow Horses", The Crown, "The Gilded Age" und "The Morning Show" zur Wahl. Die Serien "Baby Reindeer", "Fargo", "Lessons in Chemistry", "Ripley" und "True Detective: Night Country" hoffen auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Miniserie".

"Abbot Elementary", "Lass es, Larry", "Hacks", Only Murders in the Building, "Palm Royale", "Reservation Dogs", "The Bear" und "What We Do in the Shadows" kämpfen wiederum um den Preis für die beste Komödie. In der Kategorie "Bester TV-Film" konkurrieren die Streifen "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie", "Quiz Lady", "Royal Blue", "Scoop" und "Unfrosted" um den Sieg. Doch auch so mancher Star könnte in wenigen Tagen einen Grund zur Freude haben: In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie" hoffen sowohl Idris Elba (52), Donald Glover (40) und Walton Googins als auch Gary Oldman (66) und Hiroyuki Sanada auf einen Emmy. Jennifer Aniston (55), Carrie Coon, Maya Erskine, Anna Sawai, Imelda Staunton (68) und Reese Witherspoon (48) sind wiederum in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Dramaserie" nominiert.

Bereits im vergangenen Jahr waren "The Crown", "Only Murders in the Building" und The Bear in einigen Kategorien nominiert – dabei hatte sich der Abend vor allem für die Dramaserie rund um Jeremy Allen White (33) gelohnt: Insgesamt durfte sich "The Bear" über sechs Trophäen freuen, darunter in den Kategorien "Beste Dramaserie" und "Beste Regie einer Dramaserie". Mit "The Bear" konnte an diesem Abend nur eine Show mithalten: Auch "Succession" wurde mit sechs Emmys ausgezeichnet.

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Getty Images Der Cast der Komödie "The Bear" bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

