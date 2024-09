Frank-Walter Steinmeier erweist Caterina Valente letzte Ehre

Die Nachricht des Todes der Sängerin Caterina Valente versetzt Musikfans weltweit in Trauer. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) ist erschüttert – seine Betroffenheit teilt er in einer Pressemitteilung mit. "Caterina Valente war eine Künstlerin von Weltklasse, deren Hits bis heute vielen Menschen im Ohr sind", schwärmt er über die Werke der verstorbenen Musikikone und fügt hinzu: "Ihr Charme und ihre Perfektion auf der Bühne ließen vergessen, wie viel harte Arbeit in den scheinbar leichten Auftritten steckte."

Mit ihrer Musik berührte sie weltweit Millionen von Menschen – dieser Meinung ist auch der Politiker: "Mit ihrer Stimme und ihren Auftritten brachte sie die Menschen zum Tanzen und zum Mitsingen." Die italienisch-französische Musikerin veröffentlichte nicht nur Stücke in ihren Muttersprachen – die "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honululu Strandbikini"-Interpretin galt als echtes Sprachtalent und sang unter anderem auch auf Deutsch, Englisch und Spanisch. "Als Künstlerin und Entertainerin, die in vielen Ländern Erfolge feierte, stand sie für Weltoffenheit und die grenzüberschreitende Kraft der Musik. Mit ihren Liedern wird sie immer in Erinnerung bleiben", beendet der Bundespräsident seine Würdigung.

Caterina zählte in den 1950er- und 1960er-Jahren zu den international erfolgreichsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Ihre Songs prägten eine ganze Ära – dabei bewegte sie sich in den Genres Schlager, Jazz, Chansons und machte sogar ab und zu Popmusik. Die traurige Nachricht wurde am Mittwoch durch ihr Management bekannt gegeben. Die Schlagersängerin, Gitarristin und Tänzerin sei im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus in Lugano, Schweiz eines natürlichen Todes gestorben.

Getty Images Caterina Valente, Sängerin

