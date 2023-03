Steinmeier überrascht König Charles mit besonderem Foto!

Berlin erwartete heute hoher Besuch! Vor seiner Krönung im Mai hat König Charles (74) noch einige Termine wahrzunehmen, unter anderem in Deutschlands Hauptstadt! Vor wenigen Stunden wurde der neue Monarch am Brandenburger Tor von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) in Empfang genommen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den ersten Deutschlandbesuch des Royals. Steinmeier schenkt Charles ein Bild von seinem allersten Besuch in Berlin!

Beim Staatsbankett wurde dem britischen Staatsoberhaupt ein ganz besonderes Geschenk übergeben. Die Gastgeber überraschen Charles im Schloss Bellevue nämlich mit einem Foto von seinem ersten Besuch in Berlin. Darauf ist er als Kind in den 1960er-Jahren gemeinsam mit seinem Vater Prinz Philip (✝99) zu sehen.

Zuvor pflanzte der Brite zu Ehren seiner verstorbenen Mutter und Vorgängerin Queen Elizabeth II. (✝96) einen Baum im Garten des Schlosses. Wie Bilder zeigen, blickte der 74-Jährige währenddessen für eine kurze Zeit versonnen in den Himmel, als wollte er diesen besonderen Moment mit der einstigen Königin teilen.

Anzeige

Getty Images Frank-Walter Steinmeier beim Staatsbankett 2023

Anzeige

Getty Images König Charles beim Staatsbankett in Berlin 2023

Anzeige

Getty Images Frank-Walter Steinmeier und König Charles in Berlin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de