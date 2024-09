"Kein Opfer": Tennisstar Jelena Dokic zeigt sich emotional

2017 teilte Jelena Dokic (41) Details ihrer Jugend, die sie als Geheimnis mit sich herumgetragen hatte: Sie wurde von ihrem Vater jahrelang körperlich misshandelt. Diese Erlebnisse beeinflussen den Tennisstar auch heute noch, wie sie auf ihrer Instagram-Seite mit ihren Fans teilt. In ihrem aktuellen Beitrag zeigt sie sich besonders verletzlich: Mit tränennassen Augen guckt sie in die Kamera, sie trägt kein Make-up. "Weinen ist normal und passiert uns allen", schreibt sie und fügt hinzu: "Ihr seid nicht allein und braucht euch nicht zu schämen." Sie poste zwar viel positive Sachen, doch sie mache auch schlimme Tage durch. "Aber ich bin kein Opfer. Ich will kein Mitleid und niemand soll mich bemitleiden. Ich habe schon einiges überlebt und ich werde noch mehr überleben", erzählt sie.

"Ich bin eine Überlebenskünstlerin, aber mehr als das bin ich eine Durchhaltekünstlerin. [...] Also, auch wenn du weinen musst, es ist okay. Gib nur nicht auf. Egal, wie lange es dauert, steh auf und mach weiter", appelliert sie an ihre Fans. Ihre Supporter loben sie für ihre emotionalen Worte und dafür, wie ehrlich die Autorin mit ihrer Vergangenheit umgeht. Im vergangenen Dezember verriet sie jedoch gegenüber The Independent, dass sie seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr mit ihrem Vater hat – und dass sie trotzdem gut schlafen kann. "Ich bin so glücklich wie noch nie, und ich kann das wirklich mit Zuversicht sagen. [...] Meine größte Stärke ist meine Verletzlichkeit", meinte sie.

Über die vergangenen Jahre zeigte sich die gebürtige Kroatin immer wieder superehrlich und emotional. Besonders das Thema mentale Gesundheit ist der Sportmoderatorin wichtig, denn sie selbst hat auch schon Erfahrung mit schlimmen Angstzuständen und Depressionen gemacht. Im Jahr 2022 hatte sie auf ihrem Social-Media-Account sogar geteilt, dass sie auch schon an Suizid gedacht hatte. Dass sie professionelle Hilfe in Form von Therapien bekommen hatte, habe ihr das Leben gerettet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic, Tennisstar