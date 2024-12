Jelena Dokic verspürt nach Trennung Angst vorm Alleinsein

Jelena Dokic (41), die ehemalige australische Tennisspielerin, hat in einer emotionalen Nachricht offenbart, dass sie seit der Trennung von ihrem langjährigen Freund Tin Bikic Schwierigkeiten hat, sich wieder für die Liebe zu öffnen. Die beiden waren fast 19 Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2021 trennten. In einem Beitrag auf Instagram teilte die 41-Jährige ihre Angst davor, für den Rest ihres Lebens allein zu sein, und beschrieb, wie herausfordernd Trennungen sein können – besonders wenn man sich verlassen fühlt.

Jelena erzählte offen von ihren Gefühlen der Ablehnung und des Verlassenseins nach dem Ende ihrer Beziehung. Sie erklärte, dass sie dazu neige, eine Person bedingungslos und so intensiv zu lieben, dass es sie in Schwierigkeiten bringt und in Herzschmerz endet. In ihrem Instagram-Post schrieb sie: "Ich habe jetzt seit vier Jahren meine Mauern hochgezogen und weiß immer noch nicht, ob das die Antwort ist." Sie stellte sich die Frage: "Sollen wir unsere Mauern unten lassen und hoffen, dass die Liebe kommt, oder sollen wir ihr nie wieder eine Chance geben?" Dabei sprach sie auch über ihre Verlustängste aus der Vergangenheit, die das Gefühl verstärken, für immer allein zu bleiben.

Die gebürtige Jugoslawin zog im Alter von elf Jahren mit ihrer Familie nach Australien und wurde dort zu einer der erfolgreichsten Tennisspielerinnen ihrer Zeit. Ihre Karriere erreichte im Jahr 2000 mit dem Halbfinale von Wimbledon ihren Höhepunkt. Doch abseits des Tennisplatzes musste Jelena auch schwere persönliche Herausforderungen bewältigen: Sie machte öffentlich, dass sie in ihrer Jugend unter Missbrauch durch ihren Vater und Trainer Damir Dokic litt, was tiefe Spuren hinterließ. Trotz all dieser Rückschläge bleibt sie hoffnungsvoll und entschlossen, wie sie auch in ihrem Beitrag betonte: "Ich werde niemals aufgeben, und eines Tages werden diese Mauern wieder fallen, und hoffentlich werden das Warten, der Schmerz und die Enttäuschung es wert sein, und ich werde diese unglaubliche Liebe finden."

Getty Images Jelena Dokic, 2012

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic, Tennisstar

