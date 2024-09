"Young Sheldon"-Star Montana Jordan liebt sein Papa-Dasein

Montana Jordan (21) und Jenna Weeks durften im vergangenen Mai Töchterchen Emma Rae auf der Welt begrüßen. In einem aktuellen Interview mit People verrät der Schauspieler, der in der Sitcom Young Sheldon den Charakter Georgie Cooper verkörpert, wie es ihm mit seiner neuen Aufgabe als Papa ergeht. "Sie ist einfach großartig", schwärmt er von seiner vier Monate alten Tochter und fügt hinzu: "Es gibt verdammt noch mal nichts Besseres, als ein Vater zu sein."

Auch wenn Emma Rae sein erster Nachwuchs ist, erklärt Montana, dass er bereits vor ihrer Geburt Erfahrung mit kleinen Kindern sammeln konnte. Der 21-Jährige habe nämlich eine fünfjährige und eine zweijährige Nichte in seiner Familie. "Ich hatte also immer mit Kindern zu tun und habe sie immer geliebt, aber meine Nichten kann ich immer wieder [an ihre Eltern] abgeben", berichtet er und ergänzt scherzhaft: "Meine Kleine kann ich nicht zurückgeben. Ich habe sie an der Backe." Der ultimative Schlüssel zum Umgang mit einem Neugeborenen ist für Montana schlichtweg, mit viel Geduld an die Sache heranzugehen.

Montana verkündete die Geburt seines Familienzuwachses mit einem süßen Schnappschuss von sich und der Kleinen auf Instagram. "Gott hat mich mit einem wunderschönen kleinen Mädchen gesegnet", lauteten die dankbaren Worte des Serienstars in der Bildbeschreibung. Seitdem teilt der stolze Papa ganz zur Freude seiner Follower immer wieder niedliche Einblicke in sein neues Leben als Familienvater auf seinem Social-Media-Profil.

Instagram / montanajordan Montana Jordan und Emma Weeks mit ihrer Tochter Emma Rae im Juni 2024

Instagram / montanajordan Montana Jordan und seine Tochter Emma Rae im Juli 2024

