"Young Sheldon"-Ableger "Georgie & Mandy" wird verlängert

Die amerikanische Fernsehserie "Georgie & Mandy’s First Marriage", ein Spin-off der beliebten Serie Young Sheldon, wird vom US-Sender CBS verlängert. Nachdem die ersten beiden Episoden hervorragende Einschaltquoten erzielten, hat der Sender beschlossen, die Staffel auf insgesamt 22 Folgen aufzustocken. Damit wird die Serie bis zum kommenden Mai im US-amerikanischen Fernsehen zu sehen sein.

Im Mittelpunkt der Serie stehen Georgie Cooper, gespielt von Neu-Papa Montana Jordan (21), und seine Ehefrau Mandy, dargestellt von Emily Osment (32). Das junge Paar versucht gemeinsam mit ihrer Tochter CeCe, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Erschwert wird dies durch ihren Altersunterschied von zwölf Jahren und finanzielle Schwierigkeiten, die sie dazu zwingen, bei Mandys Eltern einzuziehen. Mandys Vater Will, verkörpert von Will Sasso, gibt Georgie einen Job in seiner Autowerkstatt und unterstützt ihn nach Kräften. Doch Mandys Mutter Audrey, gespielt von Rachel Bay Jones, ist überzeugt, dass die Ehe ihrer Tochter zum Scheitern verurteilt ist und hofft auf ein schnelles Ende.

Auch Kritiker wie Gian-Philip Andreas zeigen sich begeistert von der neuen Serie. Er äußerte in seiner Rezension auf Quotenmeter.de: "Die ersten Folgen sind zweifellos unterhaltsam, sorgen für ein schönes Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren und bieten bewährtes Sitcom-Entertainment." Hinter der Produktion stehen die bekannten Macher Chuck Lorre (72), Steven Molaro und Steve Holland, die bereits mit The Big Bang Theory, "Young Sheldon" und anderen Spin-Offs des TBBT-Universums große Erfolge feierten. Fans in Deutschland müssen sich allerdings noch gedulden – ein Starttermin hierzulande ist bisher nicht bekannt.

Getty Images "Georgie & Mandy"-Crew 2024 während einer Pressetour in Pasadena

Getty Images Der "Young Sheldon"-Cast

