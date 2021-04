Wer so viel Zeit gemeinsam am Set verbringt wie die Schauspieler des The Big Bang Theory-Prequels Young Sheldon, der wächst mit seinen Kollegen zusammen wie eine große Familie! Regelmäßig posten die Kinderdarsteller Montana Jordan (18), Raegan Revord (13) und Iain Armitage (12), die die Geschwister Georgie, Missy und Sheldon verkörpern, ihre gemeinsamen Unternehmungen im Netz. Und auch gefeiert wird selbstverständlich gemeinsam: Der ganze Cast schmiss jetzt eine fette Schaumparty für Georgie-Darsteller Montana!

Die Fete zu seinem Highschool-Abschluss vor wenigen Tagen war offenbar eine gelungene Überraschung. Auf Instagram drückte Montana seine Freude aus: "Ich möchte allen bei 'Young Sheldon' danken, dass ihr das für mich auf die Beine gestellt habt! Ich weiß sehr zu schätzen, was ihr alle für mich tut!". Aufgrund der Gesundheitskrise dürfen größere Feiern derzeit nicht stattfinden – zum Glück sind seine Kollegen (mit Abstand und Maske) für ihn da!

"Habt ihr alle eure Fotos gemacht?", fragt eine Kollegin in einem Video, dass der Schauspieler im Netz teilte, und täuscht eine Umarmung an. Aus dem Hinterhalt kommen plötzlich Iain und Raegan und spritzen ihren großen Serienbruder mit Rasierschaum voll! So hatte der Highschool-Absolvent doch noch viel Spaß und Liebe an seinem großen Tag. Über seine berufliche Zukunft muss sich der humorvolle Lockenkopf auch keine Gedanken machen: Die Serie rund um die Kindheit des hochbegabten Physikers Sheldon Cooper, die bereits vier Staffeln umfasst, soll bis 2024 noch drei weitere bekommen!

Instagram / iain "Young Sheldon"-Star Montana Jordan

Instagram / montanajordan "Young Sheldon": Montana Jordan und Lance Barber

Getty Images Iain Armitage, Zoe Perry, Montana Jordan, Raegan Revord and Lance Barber

