Er lässt wachsen: NFL-Star Nick Bosa mit verändertem Look

Nick Bosa (26) gilt als einer der attraktivsten NFL-Spieler. Pünktlich zur neuen Saison scheint den Defensive End der San Francisco 49ers aber die Nostalgie eingeholt zu haben – wie seine Fans das wohl finden? Auffällig ist nämlich, dass Nick sich von seiner gewohnten Kurzhaarfrisur zu verabschieden scheint: Seine Löckchen werden immer länger. Völlig neu ist der Look aber nicht. Alte Instagram-Bilder aus seiner College-Zeit zeigen, dass der US-Amerikaner bereits früher eine richtige Matte trug. Sorgen um die Meinung seiner Fans muss er sich aber offenbar nicht machen. In neueren Kommentaren unter diesen Bildern fordern sie ihn auf, diese Frisur zurückzubringen: "Bringst du die Locken wieder zurück?"

Aber nicht nur Nicks Fans sind von seinem Look überzeugt, auch Promis wussten das Aussehen des Sportlers schon für sich zu nutzen. So konnte er vergangenes Jahr einen echten Megadeal an Land ziehen. Zusammen mit anderen Sportstars wurde Nick von keiner Geringeren als Kim Kardashian (43) engagiert. In einer Werbung im Netz für ihre Marke Skims warb er zusammen mit Superstars wie Fußballer Neymar Jr. (32) und Basketballprofi Shai Gilgeous-Alexander (26) für die neue Boxershorts-Kollektion. Für die Fans genau das Richtige: "Ich nehme Nick Bosa in jeder Farbe, Größe, Form..."

Nick kann seine treuen Anhänger aber auch auf dem Footballfeld begeistern. Er gilt als einer der Spielmacher der 49ers und ist neben Brock Purdy (24), Christian McCaffrey (28) und George Kittle (30) sogar einer der Kapitäne. 2023 ergatterte der Footballprofi dann einen Vertrag, der ihn zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position machte. Ganz ohne Umwege ging das aber nicht: Nick musste sich seinen Vertrag erstreiken. Weil ihm eine Gehaltserhöhung erst verweigert wurde, legte er kurzerhand die Arbeit nieder und verweigerte das Training. Die 49ers gaben nach und machten ihn mit einem Jahresgehalt von etwa 30 Millionen Euro zum Topverdiener. Offenbar mit Erfolg: 2024 schrammte das Westküstenteam nur knapp an der Super Bowl-Trophäe vorbei.

Instagram / nbsmallerbear NFL-Star Nick Bosa (r.) mit seinem Bruder Joey und einer Bekannten, 2018

Getty Images Nick Bosa, Footballspieler

