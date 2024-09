Sturz aus fünftem Stock: TikTokerin Kübra Aykut (26) ist tot

Es gibt traurige Nachrichten aus der Welt der TikTok-Stars. Die beliebte Influencerin Kübra Aykut ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Berichten von Mirror zufolge soll ihr Tod ein tragischer Unfall gewesen sein. Am Montag wurde die Leiche der Social-Media-Berühmtheit im Istanbuler Stadtteil Sultanbeyli gefunden, nachdem sie aus ihrer Wohnung im fünften Stock gefallen war. Die zuständigen Behörden sollen nun die genauen Umstände des Vorfalls ermitteln.

Im Netz ist die Trauer um die Türkin nun groß. "Sie war so ein schönes Mädchen. Es ist eine Schande. Ruhe in Frieden", schreibt ein Fan unter ein Video auf ihrem Instagram-Account. Viele User können den Tod der jungen Frau kaum fassen. Nur wenige Stunden vor ihrem Tod sprach Kübra noch online über gesundheitliche Probleme, was manche User in Sorge versetzte. "Ich habe meine Energie gesammelt, aber ich scheine nicht zuzunehmen. Ich verliere jeden Tag ein Kilogramm. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich muss dringend zunehmen", berichtete sie ihren Fans.

Kübra hatte mit einem viralen Video internationale Berühmtheit erlangt, in dem sie eine Hochzeit ohne einen Bräutigam feierte. Auf TikTok folgten ihr über eine Million Menschen, und auch auf Instagram konnte sie 220.000 Follower für sich gewinnen. Kübra beeindruckte ihre Follower stets mit ihrer offenen und herzlichen Art in ihren Videos und war für viele wie eine gute Freundin. Ihre Beerdigung soll in ihrer Heimatstadt Bursa stattfinden.

Instagram / kubrasalofficial Kübra Aykut, Juni 2023

Instagram / kubrasalofficial Kübra Aykut, März 2024

