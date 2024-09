An private Nummer: NFL-Star Will Levis mit Hass bombadiert

Für Will Levis (25) könnte es aktuell wohl deutlich besser laufen. Nach drei Wochen in der neuen NFL-Saison steht der Quarterback der Tennessee Titans noch ohne Sieg da. Vor allem die Fans des Teams sind im Netz überhaupt nicht gut auf den Sportler zu sprechen – in ihren Augen ist er einer der Hauptgründe für die mittlerweile drei Niederlagen. Und jetzt gipfelt die Wut der Fans sogar in Nachrichten, die Will an seine private Handynummer erreichen. "Das, was ich heute erst einmal machen muss, ist, mir eine neue Handynummer zu besorgen. Ich weiß nicht, wie die Fans da ran gekommen sind, aber ich bekomme sehr viele Nachrichten", erklärt er gegenüber Main Street Nashville und meint weiter: "Ich will mich nicht darum kümmern oder hören, was die Leute über mich sagen. [...] Es ist scheiße, dass die Welt heutzutage so ist."

Aber nicht nur der Zorn der Fans trifft Will, sondern auch jede Menge Spott. Der 25-Jährige wirbt nämlich auf Instagram oft für seine zweite große Leidenschaft neben Football: Mayonnaise. Die Community des Teams macht sich unter den Posts der offiziellen Seite regelmäßig über ihn lustig, und das brachte ihm bereits fiese Spitznamen wie Mayo-Boy ein. So schreiben Nutzer im Netz Kommentare wie: "Will Levis' Mayo-Werbung ist noch schlechter als sein Spiel" oder "Will Levis ist ein echter Witz!" Die Kommentare unter seinen eigenen Posts hat Will mittlerweile abgestellt.

Wills Liebe zu Mayonnaise sorgte schon einige Male für verdutzte Gesichter. Vergangenes Jahr ging ein Video von CBS viral, in dem der US-Amerikaner den Dip sogar in seinen Kaffee mischte. Für ihn offenbar die bessere Wahl als Milch zu verwenden. Dabei strahlte der Footballprofi nämlich von einem Ohr zum anderen. Wie er dem Sender verriet, sei diese außergewöhnliche Kombi bei ihm schon fast Standard. Seine Fans haben dabei wohl aber eher das Gesicht verzogen.

Getty Images Will Levis im September 2024

Twitter / will_levis Will Levis, NFL-Talent

