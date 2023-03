Keine Milch: NFL-Talent Will Lewis trinkt Kaffee mit Mayo

Will Lewis (23) hat offenbar einen außergewöhnlichen Geschmack. Der US-amerikanische American-Football-Spieler besetzt die Position des Quarterbacks. Er spielt aktuell für die Kentucky Wildcats an der University of Kentucky. Nach der Saison 2022 erklärte er, dass er am NFL-Draft 2023 teilnehmen wird. Das ist der altbewährte Auswahlprozess neuer Spieler für die Saison 2023 der National Football League. Sein Talent hat Lewis vielleicht einem außergewöhnlichen Getränk zu verdanken.

Ein Video von CBS zeigt Will beim Zusammenmixen seines Zauberdrinks: Er mischt eine ordentliche Portion Mayo in seinen Kaffee und trinkt das Ganze danach glücklich lächelnd. Eigenen Angaben zufolge genehmige sich der Spieler der Kentucky Wildcat diese interessante Kombination öfter.

Seine Freundin Duddy hat das NFL-Talent wohl auf die Idee gebracht: Bei einem Restaurantbesuch fiel ihnen auf, dass auf den Tischen zahlreiche Mayonnaise-Verpackungen standen. Spaßeshalber äußerte Duddy die Idee, dass man die gelbe Sauce in ein Getränk rühren könnten. Der Footballer nahm das wörtlich und testete das Rezept umgehend – und war tatsächlich begeistert!

Anzeige

Twitter / will_levis Will Lewis, NFL-Talent

Anzeige

Twitter / will_levis Will Lewis, NFL-Talent

Anzeige

Twitter / will_levis Will Lewis, NFL-Talent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de