Frankreichs Filmikone Brigitte Bardot feiert 90. Geburtstag

Brigitte Bardot (90) gilt als Ikone des französischen Films und heute hat sie Grund zum Feiern: Die Schauspielerin wird stattliche 90 Jahre alt. Bild hat ihr zu diesem besonderen Ereignis einen Besuch abgestattet. Brigitte lebt zurückgezogen in dem französischen Küstenort Saint-Tropez zusammen mit ihrem Mann und rund 50 Tieren. Ihnen hat sie ihr Leben gewidmet. Nachdem die "Viva Maria"-Darstellerin ihre Schauspielkarriere ad acta legte, widmete sie sich ihren Hunden und Katzen. Sie fühle sich ihnen zugehöriger als den Menschen: "Ich gehöre eigentlich nicht zur menschlichen Gattung. Ich habe das Aussehen eines Menschen, aber die Seele eines Tieres." Ihr gesamter Nachlass werde nach ihrem Tod an ihre eigene Stiftung für Vierbeiner gehen.

Sterben wolle Brigitte aber noch lange nicht. "Ich habe Geduld gehabt. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr zu warten. Wir leben nicht, um den Tod abzuwarten. Wir sind hier, um eine Spur zu hinterlassen", erklärt sie. Turbulent genug war ihr Leben bis hierhin sicherlich. Gatte Bernard ist ihr mittlerweile vierter Ehemann. Ihre große Liebe war wohl aber der deutsche Gigolo Gunter Sachs. Mit dem verstorbenen Fotografen war sie in den 60ern nur vier Jahre verheiratet, aber es war ihre glücklichste Beziehung, sagt Brigitte. Sie selbst galt damals nicht nur als Filmstar, sondern auch als Sexsymbol – praktisch eine französische Marilyn Monroe (✝36). Gemeinsam mit Gunter führte sie damals ein Jetset-Leben, bis es 1969 zur Trennung kam. Allerdings soll die kurze Liaison ihre Karriere stark gepusht haben.

In ihren 90 Lebensjahren erlebte Brigitte so einige Höhen und Tiefen. "Ich habe ein Traumleben geführt, aber es war auch ein beschissenes Leben", resümiert sie. Auch ihre Gesundheit machte ihr immer wieder zu schaffen. Sie kämpfte gegen Brustkrebs und Depressionen, sogar vier Suizidversuche hat sie hinter sich. Erst vergangenes Jahr streikte ihre Lunge. Das französische Magazin Var-matin berichtete im August 2023, dass Rettungskräfte zu Brigitte nach Hause gerufen wurden, weil sie unter Atemproblemen litt. "Es war gegen 9 Uhr morgens, als [sie] Schwierigkeiten mit dem Atmen hatte", erklärte ihr Ehemann. Das Bewusstsein habe sie aber nicht verloren. Grund für die Atemnot sei die Hitze in Südfrankreich gewesen.

Getty Images Brigitte Bardot und Gunter Sachs 1967 am Londoner Flughafen

Getty Images Brigitte Bardot, französische Filmikone

