Filmikone Brigitte Bardot (90) will kein Rampenlicht mehr

Die legendäre Filmikone Brigitte Bardot (90) hat kürzlich mit einem seltenen Auftritt im französischen Fernsehen überrascht. Nach über einem Jahrzehnt der Zurückgezogenheit gewährte Brigitte dem Sender BFM TV ein Interview in ihrer Villa "La Garrigue" in Saint-Tropez. Dabei erklärte sie, dass sie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe: "Ich hatte nichts mehr zu sagen", so Brigitte und verriet zudem: "Ich denke nicht an mein Leben als Schauspielerin, aber ich verleugne es nicht." Der ehemalige Weltstar erzählte weiter, dass sie heute Ruhe und Frieden suche. Sie verbringt ihre Tage zwischen "La Madrague", ihrem Haus am Meer, und der Villa, die ein Erinnerungsstück an ihre Ehe mit Gunter Sachs ist. Dabei genießt sie die Natur und meidet bewusst Trubel.

Ebenso offen sprach Brigitte über den Verlust vieler ihrer Weggefährten. "Mit 90 hat man keine Freunde mehr", sagte sie melancholisch, angesichts des Todes von Alain Delon (✝88) und Jean-Paul Belmondo (✝88). Ihren eigenen 90. Geburtstag habe sie ruhig verbracht. Dennoch zeigte sie sich lebensfroh, und auf ihre Gesundheit angesprochen, sagte sie: "Ich bin in bester Verfassung, ich habe viel Glück!" Sie betonte zudem, dass ihr mittlerweile ihr Einsatz für den Tierschutz wichtiger sei als der Ruhm von früher. Seit Jahrzehnten kämpft sie mit ihrer eigenen Stiftung gegen Tierleid, zuletzt gegen die Jagd zu Pferde in Frankreich – bisher allerdings ohne Erfolg. Ihre Distanz zur modernen Welt verdeutlicht sie mit einem klaren Lebensmotto: Kein Handy, kein Computer und ein Fokus auf einfache Dinge. Für ihre Gäste bereitete sie Butterbrote zu und schenkte Champagner aus.

Schon als Teenager stand Brigitte als Model vor der Kamera. 1956 wurde die in Paris geborene Schauspielerin durch "Und immer lockt das Weib" bekannt, und es folgten zahlreiche Filme. Brigitte machte in dem Interview allerdings auch kritische Aussagen zu aktuellen feministischen Bewegungen. Sie erklärte: "Feminismus ist nicht mein Ding. Ich mag echte Kerle!" Über Gérard Depardieu (76) sagte sie: "Er fasst einer Frau an den Hintern und wird verbannt!" Der Schauspieler wurde gerade erst wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen.

Getty Images Brigitte Bardot beim Besuch eines Tierheims in Nizza im Jahr 2005

Getty Images Brigitte Bardot im Jahr 1960

