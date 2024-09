Schauspieler John Ashton verstirbt im Alter von 76 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Entertainmentbranche: Der Schauspieler John Ashton ist im Alter von 76 Jahren gestorben! Wie sein Vertreter Alan Somers gegenüber TMZ bekannt gibt, erlag John am Donnerstag seinem Krebsleiden. "John hinterlässt ein Vermächtnis der Liebe, der Hingabe und des Dienstes. Seine Frau, seine Kinder, seine Enkelkinder, sein Bruder, seine Schwestern, seine Großfamilie und alle, die ihn liebten, werden ihn immer in guter Erinnerung behalten. Johns Einfluss auf die Welt wird noch für Generationen in Erinnerung bleiben und gefeiert werden", geht außerdem aus dem Statement hervor.

Auf X bringen zahlreiche Fans ihre Trauer zum Ausdruck. "Wieder einer, der zu früh an Krebs gestorben ist! Ruhe in Frieden, John", schreibt etwa ein User auf der Social-Media-Plattform, während ein weiterer tippt: "Detective Taggart! Wir beten für die Familie von John Ashton und bedanken uns für die lebenslangen Erinnerungen an Ihre Rolle in der 'Beverly Hills Cop'-Filmreihe." "Ruhe in Frieden, John Ashton. Um es mit den Worten von Marvin Dorfler zu sagen: 'Du warst verdammt noch mal der Beste'", trauert ein weiterer Fan.

John war über 50 Jahre lang Teil Hollywoods und wirkte in mehr als 200 Film-, Fernseh- und Bühnenproduktionen mit. Doch vor allem mit seiner Hauptrolle in den "Beverly Hills Cop"-Filmen wurde er weltweit bekannt: An der Seite von Eddie Murphy (63) spielte John die Rolle des Detective Sergeant John Taggart.

Getty Images Judge Reinhold, Eddie Murphy und John Ashton, 2024

Getty Images John Ashton, Schauspieler

