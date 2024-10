"Nightmare Before Christmas"-Stimme Ken Page ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Ken Page ist mit 70 Jahren in seinem Haus in St. Louis gestorben. Die Nachricht seines Todes bestätigte ein Vertreter von Ken gegenüber USA Today. "Er setzte sich in seinen Sessel und schlief ein", berichtet er und widmete dem Broadway-Star in seinem Statement noch rührende Worte: "Er war ein schöner, talentierter Mann, der überlebensgroß war. Ken wurde von so vielen geliebt und verehrt und wird sehr vermisst werden." Vielen dürfte die Klangfarbe seiner Stimme bekannt sein. Denn der Schauspieler verlieh seine Stimme dem Bösewicht Oogie Boogie aus Tim Burtons (66) "The Nightmare Before Christmas".

Auch eine Freundin von Ken äußerte sich bereits zu seinem Tod. Gegenüber New York Times berichtete Dorian Hannaway, dass sich ihr guter Freund vor seinem Tod auf weitere Auftritte als Oogie Boogie vorbereitet haben soll. Diese Rolle soll Ken vollends erfüllt haben, meinte Dorian. Der 70-Jährige konnte auf ein bewegtes und erfolgreiches Leben zurückblicken. Neben seiner Sprecherrolle in "The Nightmare Before Christmas" konnte sich Ken auch einen Namen durch seine Rollen in "The Wiz" und "Cats" machen.

Bereits während seiner Grundschulzeit wurde Ken dazu gebracht, dem Theater eine Chance zu geben – und das offenbar mit vollem Erfolg! Er besuchte nach seiner Schulzeit das Fontbonne College in Clayton, Missouri, mit dem Hauptfach Theater. Seine Vorbilder für die Zukunft waren keine Geringeren als Tina Turner (✝83) und Lionel Richie (75), wie er in einem früheren Interview mit New York Times verriet. "Mein Lebensziel liegt irgendwo zwischen diesen beiden", stellte er gegenüber dem Newsportal klar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ken Page im April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Ken Page im Oktober 2006

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige