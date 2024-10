Fans entsetzt: Schlagersängerin Nicki sitzt im Rollstuhl

Die sonst so lebhafte Schlagersängerin Nicki (57) hat ihre Fangemeinde kürzlich in Aufregung versetzt. Die Sängerin, die viele nur sichtlich gut gelaunt kennen, postete ein überraschendes Foto in ihren sozialen Netzwerken: Sie sitzt in einem Rollstuhl. Der Anlass für diesen drastischen Schritt ist eine schwere Erkrankung, wie sie selbst erklärte. "Spinalkanalstenose. Eine Woche ist die OP jetzt her und es wird jeden Tag besser", schrieb die Musikerin unter das Bild.

Nicki verriet weiter, dass die Operation durchaus überfällig gewesen sei, und sie sich bewusst ins Krankenhaus begeben habe. Die Erkrankung, bei der es zu einer schmerzhaften Verengung des Rückenmarkskanals kommt, habe ihr im vergangenen Jahr einiges abverlangt. Nun, nach dem Eingriff, könne die 57-Jährige langsam wieder gehen, sitzen und sogar stehen – obwohl sie noch viel Zeit liegend verbringe. Zahlreiche Genesungswünsche und liebevolle Worte wie "Alles Liebe und gute Besserung" zeigen, wie sehr die Community der Sängerin beisteht. Nicki, die für ihre Heimatverbundenheit und bayrische Lebensfreude bekannt ist, zieht jetzt sicher Kraft aus ihrer Familie und der Unterstützung durch ihre Fans.

Nicki, die mit Hits wie "I bin a bayrisches Cowgirl" und "Wenn i mit dir tanz" in den 80er-Jahren große Erfolge feierte, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Musikszene. Kürzlich sorgte ihre Tochter Kimy für Schlagzeilen, die einen ganz anderen Karriereweg einschlug: Sie schloss sich der Bundeswehr an. Nicki beschrieb das auf Instagram als "ganz andere Welt".

ActionPress Nicki, Sängerin

Instagram / nicki.cowgirl/ Sängerin Nicki mit ihren Töchtern Kimy und Sina sowie Ehemann

