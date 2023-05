Stefan Mross ersetzt Anna-Carina auf Tour durch andere Frau

Jetzt ist auch Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschacks (30) musikalische Zusammenarbeit wohl endgültig Geschichte. Nachdem die Ehe der beiden Schlagerstars Ende vergangenen Jahres zerbrochen war, hieß es lange, dass sie dennoch zusammen auf Tour gehen werden. Nachdem die Frühjahrstermine bereits abgesagt worden waren, sollen die Shows im Herbst zwar stattfinden, allerdings ohne Anna-Carina. Stattdessen wird wohl diese Lady dabei sein!

Wie Bild berichtet, sei Anna-Carinas Name einfach von den Konzertankündigungen der "Immer wieder Schlager"-Tour gestrichen worden. Stattdessen taucht dort neben Namen von Gästen wie G.G. Anderson (73), Bata Illic (83) und Hansy Vogt auch die Sängerin Nicki (56) auf. Sie war bereits 2014 in Stefans Sendung "Immer wieder sonntags" zu sehen. Auf seiner Tour soll sie zwischen dem 29. September und dem 5. November bei 15 Auftritten dabei sein. Berühmt wurde sie vor allen in den 1980er-Jahren mit Songs wie "I bin a bayerisches Cowgirl" und "Wenn i mit Dir tanz".

Ein Einsatz von Stefans neuer Partnerin Eva Luginger ist wohl eher unwahrscheinlich. Vor wenigen Monaten hatte die Sängerin zwar noch einen gemeinsamen Act mit dem Trompeter angekündigt, inzwischen wurde dieser

jedoch gecancelt. "Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen 'angeblichen Karrieresprung' seitens Eva keinen Auftritt von Stefan Mross geben", hieß es in einem Facebook-Statement.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Stefan Mross mit Anna-Carina Woitschack, 2022

ActionPress Nicki im April 2018 in München

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Sängerin

