Diese Hollywoodstars machten schon Nahtoderfahrungen am Set

Das Leben in Hollywood besteht nicht immer nur aus Glanz und Gloria – das beweisen die unangenehmen Erfahrungen dieser Schauspieler. Jason Statham (57), Uma Thurman (54) und Co. sind dem Tod am Filmset schon von der Schippe gesprungen. So berichtet der Fast & Furious-Star im Interview mit Red Bulletin über sein erschreckendes Erlebnis: "Seit diesem Tag weiß ich das Leben und die Möglichkeit, auf dem Boden zu gehen, sehr zu schätzen." Was genau damals passierte, erfahrt ihr im Promiflash-Video...

Anzeige Anzeige