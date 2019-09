Jason Statham ist atemberaubende Stunts gewohnt, die oft knapp am Limit sind. Der Action-Superstar ist bekannt dafür, sich nicht vor extremen Szenen zu scheuen und auch höhere Risiken einzugehen. Eine dieser Szenen hätte den 52-Jährigen aber beinahe das Leben gekostet. Jason machte am Set eine Nahtod-Erfahrung, die für ihn extrem prägend war und sein Leben für immer veränderte. In einem aktuellen Interview erinnert sich der Actionheld an den besagten Unfall.

Im Jahr 2013 drehte Jason einen Stunt für "The Expendables 3", bei dem er in einem Wagen aufs Meer zufuhr. Hier passierte die Katastrophe: Die Bremsen versagten – der Wagen durchbrach die Leitplanke und stürzte ins Meer. Jason versuchte, durch ein offenes Fenster herauszukommen, blieb jedoch mit dem Pistolenhalter hängen. "Es ist eine wirkliche Neuausrichtung von allem. Von diesem Tag an schätzte ich das Leben und die Fähigkeit, auf Erden wandeln zu können. Ich denke, wir brauchen alle eine Erfahrung wie diese, eine, die die Dinge in Relation stellt", erklärt er gegenüber Red Bulletin.

2014 erinnerte sich Jasons Co-Star Sylvester Stallone (73) auf der Filmpremiere an den Unfall. "Er hat dem Tod ins Gesicht geblickt", so die Actionlegende zur britischen Zeitung Mirror. Und weiter zeigte er sich sicher: "Wenn jemand anderes in dem Truck gewesen wäre, wäre er gestorben, weil wir alle schwere Stiefel und Pistolengürtel trugen. Aber weil Jason ein Taucher mit olympischen Qualitäten ist, ist er da rausgekommen."

Getty Images Jason Statham bei der "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"-Premiere

Getty Images Jason Statham im April 2019

Getty Images Sylvester Stallone beim Cannes Film Festival

