Demi Lovatos Ex Guilherme Vasconcelos (38) ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der MMA-Welt – Guilherme Vasconcelos ist im Alter von gerade einmal 38 Jahren verstorben. Wie TMZ berichtet, teilte die Familie des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers seinen Tod am Dienstag mit. Im Laufe seiner siebenjährigen Profikarriere erzielte Guilherme, der unter dem Spitznamen Bambo bekannt war, etliche Siege. Noch vor wenigen Stunden teilte er einen Schnappschuss auf seinem Social-Media-Account aus einem Jiu-Jitsu-Studio. Die Todesursache ist bislang jedoch unbekannt.

Guilherme war neben seinem Sport auch durch seine Beziehung mit Sängerin Demi Lovato (32) bekannt. Das Paar wurde erstmals 2017 zusammen gesichtet. Noch im selben Jahr feierten sie zusammen Silvester und rutschten ins neue Jahr. Jedoch war nach nur wenigen Monaten wieder alles aus und vorbei, da die Beziehung laut Medienberichten "ihren Lauf genommen hatte". "Es war keine dramatische Trennung. Guilherme ist ein guter Kerl und die Beziehung ging einfach ihren Weg", erklärte damals ein Insider gegenüber People.

Demi hat sich bislang nicht zu dem Tod ihres Ex geäußert. In einem früheren Interview ließ sie jedoch kein gutes Haar an ihren Ex-Freunden – zu denen damals auch schon Guilherme gehörte. "Das ist eine weitere Sache, die ich lernen musste, wenn es darum geht, toxische Menschen aus deinem Leben zu verbannen – wenn jemand ein Ex ist, hat das einen Grund", plauderte sie im Podcast "I Weigh" gegenüber Jamella Jamil (38) aus.

Getty Images Demi Lovato bei der Met Gala 2024

Instagram / bombatuf Guilherme Vasconcelos, Januar 2024

