Kann man nach einer Trennung immer noch befreundet sein? Mit Demi Lovato jeden Falls nicht! Zu ihren Verflossenen gehören unter anderem Joe Jonas (30), Wilmer Valderrama (40) und Guilherme Vasconcelos, mit denen sie nach eigenen Angaben keinen regelmäßigen Kontakt mehr hat. In einem Interview sprach die 27-Jährige nun darüber, warum sie mit keinem ihrer Ex-Partner mehr befreundet ist: Es sei besser für ihre psychische Gesundheit!

Im Podcast I Weigh von Jamella Jamil (34) verriet die Sängerin, wie sie die Verbindung zu einem ehemaligen Partner handhabt: Früher habe sie immer noch versucht, weiterhin mit demjenigen befreundet zu sein. Irgendwann habe sie jedoch erkennen müssen, dass das nicht so einfach ginge. Nach ihrer Therapie hätte sie dann gelernt, wie sie mit dieser schwierigen Situation am besten umgehen könne: Die Person vollständig loslassen! "Das ist eine weitere Sache, die ich lernen musste, wenn es darum geht, toxische Menschen aus deinem Leben zu verbannen – wenn jemand ein Ex ist, hat das einen Grund."

Derzeit scheint die "Sober"-Interpretin jedoch sehr glücklich mit ihrem Liebsten Max Ehrich (28) zu sein. Gegenüber Us Weekly hat ein Insider sogar preisgegeben, dass eventuell bald eine Verlobung anstehen könnte. Das Paar hat sich allerdings noch nicht selbst zu diesen Gerüchten geäußert.

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Getty Images Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Instagram/ddlovato, maxehrich Collage: Demi Lovato und Max Ehrich



