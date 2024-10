Renan Demirkan spricht über glückliches Leben als Neu-Single

Renan Demirkan (69) ist wieder Single. Mit 66 Jahren hatte sich die Schauspielerin unsterblich in ihren Partner Harald verliebt – nach drei gemeinsamen Jahren beendete sie die Beziehung mit ihm jedoch. "Das, was wir erlebt haben, war unique. Ich hätte nie gedacht, dass es mich mit 66 Jahren noch mal so erwischen würde. Aber ich habe in Sache Liebe noch nie einen Kompromiss gemacht, und ich werde das auch jetzt nicht mehr machen", erklärt die "Rote Rosen"-Darstellerin bestimmt im Interview mit Bild denn sie sei eine "radikale Optimistin". Sie habe andere Prioritäten als ihr Ex-Lebensgefährte. Renan meint: "Eine 24/7 Zweisamkeit war nie mein Lebenskonzept und wird es auch nicht. Ich brauche sehr viel Raum und Zeit für meine Träume und Gedanken." Doch Streitereien oder dergleichen seien nicht der endgültige Trennungsgrund gewesen, sondern "Stummheit".

Während ihr Ex mittlerweile wieder eine andere Dame an seiner Seite hat, geht die 69-Jährige als Single durchs Leben – und das soll auch so bleiben, denn sie habe für eine Beziehung wohl aktuell keine Zeit. Der Fokus liege nun voll und ganz auf ihrem Projekt "Zeit der Maulbeeren", das sich an Krebspatientinnen richtet, auf ihre bevorstehende Arbeit als Gastdozentin und auf der Arbeit an dem Manuskript für ihr neues Buch. Renan kann auch ohne einen Lebenspartner glücklich sein, wie sie abschließend betont: "Eine Liebesbeziehung war immer nur ein schönes Plus in meinem Leben, aber nie ein Muss zum Leben."

Im Laufe ihrer Karriere hat Renan bereits sechs Werke veröffentlicht. Darunter Romane, Erzählungen, eine Autobiografie und ein Sachbuch. Berühmtheit erlangte die gebürtige Türkin in den frühen 1980er-Jahren auf der Bühne und der Leinwand. Ihre erste große Rolle ergatterte die Schauspielerin 1985 in dem Schimanski-Kinofilm "Zahn um Zahn". 1989 wurde sie mit der Goldenen Kamera als Beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet.

Renan Demirkan, Schauspielerin

Renan Demirkan, "Rote Rosen"-Darstellerin

