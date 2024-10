Musical-Star Mitzi Gaynor stirbt im Alter von 93 Jahren

Mitzi Gaynor, die berühmte Schauspielerin aus dem Musical "South Pacific", ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde am Donnerstag durch ihre Manager Rene Reyes und Shane Rosamonda auf ihrem X-Account bekannt gegeben. In einem emotionalen Statement teilten sie mit, dass die Schauspielikone eines natürlichen Todes starb. Sie habe "jeden Moment ihrer professionellen Karriere genossen" und es geliebt, eine "Entertainerin zu sein", verfassten sie zudem rührende Worte.

Mitzis Manager schwärmen in der Stellungnahme jedoch nicht nur über die fantastische Laufbahn der Musical-Bekanntheit. Auch in ihrem Privatleben sei sie eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen. "Abseits der Bühne war sie eine lebhafte und außergewöhnliche Frau, eine fürsorgliche und loyale Freundin und ein warmherziger, liebenswürdiger, sehr witziger und ganz und gar glorreicher Mensch. Und kochen konnte sie auch", heißt es in dem Statement. Ihre Angehörigen befinden sich in tiefer Trauer, doch sie trösten sich mit der Tatsache, dass "ihr kreatives Vermächtnis" für immer weiter besteht.

Mitzi startete ihre beeindruckende Karriere in den 1950er Jahren und trat in zahlreichen Musicals auf. Besonders erwähnenswert sind ihre Auftritte in "There's No Business Like Show Business", gemeinsam mit Ethel Merman und Marilyn Monroe (✝36), sowie in der Show "Anything Goes" an der Seite von Bing Crosby. Ihre berühmteste Performance gelang ihr jedoch mit der Rolle der Ensign Nellie Forbush in "South Pacific", die ihr eine Golden Globe-Nominierung einbrachte. Als das Interesse an Musicals abnahm, wandte sich Gaynor in den 1960er- und 70er-Jahren dem Fernsehen zu, was ihr zahlreiche Emmy-Nominierungen einbrachte.

Getty Images Mitzi Gaynor, Schauspielerin

Getty Images Mitzi Gaynor im Dezember 2011

